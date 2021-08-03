Кабулов призвал к межафганским переговорам по коалиционному правительству

Скорейший запуск межафганских переговоров для формированию коалиционного правительства Афганистана был бы оптимальным решением по урегулирования ситуации в республике, рассказал спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов.

«Мы считаем, что оптимальным вариантом было бы скорейший запуск содержательных, результативных межафганских переговоров, которые должны привести к формированию будущего коалиционного, инклюзивного государственного руководства в этой стране», — сказал он на онлайн-конференции Фонда Горчакова, его слова приводит Интерфакс.

Кабулов отметил, что страны «расширенной тройки» имеют влияние на обе стороны конфликта и стараются использовать это влияние, чтобы побудить правительственные силы и талибов начать договариваться.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что в настоящее время «на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана».