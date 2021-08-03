Посол России ответил на слова Госдепа США о ситуации с дипмиссиями

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Американская сторона вводит СМИ в заблуждение по вопросу условий работы диппредставительств России и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера», — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Он выразил сожаление, что Прайс оказался не готов к такому разговору.

По его словам, Россия не запрещает США пополнить штат своего посольтва за счёт американцев до 455 человек.

Он отметил, что Москва ждёт от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий и не имели своей целью эскалацию.

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