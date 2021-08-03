В США не желают эскалации с Россией по вопросу дипломатов

Ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий и не имели своей целью эскалацию, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Наши действия от 2 марта и 15 апреля по привлечению России к ответственности за ряд угроз нашим интересам и гражданам были ответом. Мы не [преследовали цель] эскалации ситуации, не искали эскалации», — приводит ТАСС слова Прайса.

По его словам, в США продолжают верить, что на данный момент есть необходимость открытых каналов связи между правительствами сторон.

Ранее Нед Прайс заявил, что российские дипломаты в США после окончания трёхлетнего периода командировки в стране могут подать заявку на продление пребывания.