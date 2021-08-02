В Госдепе прокомментировали слова Антонова о пребывании дипломатов в США

Российские дипломаты в США после окончания трёхлетнего периода командировки в стране могут подать заявку на продление пребывания. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трёхлетний лимит действия виз российских (дипломатов. — RT) — в этом нет ничего нового», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, «когда виза заканчивается, данные лица покидают страну или запрашивают продление».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российское посольство в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября 2021 года.

По словам российского дипломата, власти США отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников посольства России без объяснения причин.