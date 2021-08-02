В Госдепе прокомментировали слова Антонова о пребывании дипломатов в США
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«Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трёхлетний лимит действия виз российских (дипломатов. — RT) — в этом нет ничего нового», — цитирует ТАСС Прайса.
По его словам, «когда виза заканчивается, данные лица покидают страну или запрашивают продление».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российское посольство в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября 2021 года.
По словам российского дипломата, власти США отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников посольства России без объяснения причин.