Минфин США заявил о достижении потолка госдолга
«Этим письмом я уведомляю вас о <…> дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня», — цитирует ТАСС письмо руководителя ведомства Джанет Йеллен, направленное лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе США.
Йеллен добавила, что призывает конгресс принять меры как можно скорее в ситуации пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что в США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.