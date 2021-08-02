Неподалёку от деревни Эмира Кустурицы ввели режим ЧС из-за пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает Tanjug.
Режим ЧС был введён из-за быстрого распространения лесного пожара на горе Шарган. Изначально возгорание удалось локализовать, однако из-за сильных порывов ветра и высокой температуры пожар разгорелся снова, горит порядка 100 га леса.
Огонь горит вблизи знаменитого этносела Дрвенград режиссёра Эмира Кустурицы. По информации ТАСС, он сам участвовал в ликвидации стихии.
В МЧС России ранее сообщили о снижении числа природных пожаров на территории страны. За неделю спасатели провели более 220 сливов, было сброшено более 700 т воды на загоревшиеся участки.