Неподалёку от деревни Эмира Кустурицы ввели режим ЧС из-за пожаров

Мэр города Ужице Елена Ракович-Радивоевич ввела режим ЧС в сербском районе Мокра Гора неподалёку от деревни Эмира Кустурицы из-за сильного лесного пожара.

Об этом сообщает Tanjug.

Режим ЧС был введён из-за быстрого распространения лесного пожара на горе Шарган. Изначально возгорание удалось локализовать, однако из-за сильных порывов ветра и высокой температуры пожар разгорелся снова, горит порядка 100 га леса.

Огонь горит вблизи знаменитого этносела Дрвенград режиссёра Эмира Кустурицы. По информации ТАСС, он сам участвовал в ликвидации стихии.

В МЧС России ранее сообщили о снижении числа природных пожаров на территории страны. За неделю спасатели провели более 220 сливов, было сброшено более 700 т воды на загоревшиеся участки.