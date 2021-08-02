В МЧС сообщили о снижении числа природных пожаров в России
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России.
«Пожарно-спасательные подразделения за отчётный период реагировали на более 6,9 тыс. техногенных пожаров, к ликвидации более 400 из них привлекались также добровольные пожарные команды», — говорится в сообщении ведомства.
В Карелии число пожаров снизилось в четыре раза, основные усилия спасателей брошены на защиту населённых пунктов и объектов инфраструктуры. Авиация МЧС за отчётный период провела более 220 сливов, было сброшено более 700 т воды на загоревшиеся участки.
В ГУ МЧС Якутии ранее сообщили, что за минувшие сутки спасатели ликвидировали в регионе 15 лесных пожаров на площади более 61 тыс. га. По 25 из них в Якутии ведутся уголовные дела.