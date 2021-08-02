В Якутии расследуются уголовные дела по случаям лесных пожаров
«Сегодня из 1 300 пожаров, которые у нас были, почти 1 200 — из-за сухих гроз. По вине человека возникли всего лишь 50, по 25 случаям ведутся уголовные дела», — заявил Николаев в интервью газете «Известия».
По его словам, более десяти дел переданы в суд.
Он добавил, что среди этих случаев есть как умышленные, так и непредумышленные поджоги.
Ранее Айсен Николаев сообщил, что национальный парк «Ленские столбы» в Якутии, который с 9 июля был закрыт для туристов из-за пожаров, возобновил приём гостей.