В Якутии расследуются уголовные дела по случаям лесных пожаров

По 25 случаям лесных пожаров в Якутии ведутся уголовные дела, сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Сегодня из 1 300 пожаров, которые у нас были, почти 1 200 — из-за сухих гроз. По вине человека возникли всего лишь 50, по 25 случаям ведутся уголовные дела», — заявил Николаев в интервью газете «Известия».

По его словам, более десяти дел переданы в суд.

Он добавил, что среди этих случаев есть как умышленные, так и непредумышленные поджоги.

Ранее Айсен Николаев сообщил, что национальный парк «Ленские столбы» в Якутии, который с 9 июля был закрыт для туристов из-за пожаров, возобновил приём гостей.