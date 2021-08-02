Нацпарк «Ленские столбы» возобновил приём гостей
«Сегодня парк работает в обычном режиме и принимает гостей», — заявил Николаев в интервью газете «Известия».
По его словам, всего на территории парка было 11 пожаров.
На сегодняшний день пожаров осталось два, они локализованы.
Он отметил, что ущерб нанесён и выразил надежду,что природа в ближайшие годы самовосстановится.
Ранее более 60 т воды в ходе 12 вылетов сбросили экипажи вертолётов Восточного военного округа (ВВО) на очаги лесных пожаров в Якутии.