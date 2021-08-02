Нацпарк «Ленские столбы» возобновил приём гостей

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Национальный парк «Ленские столбы» в Якутии, который с 9 июля был закрыт для туристов из-за пожаров, возобновил приём гостей, сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Сегодня парк работает в обычном режиме и принимает гостей», — заявил Николаев в интервью газете «Известия».

По его словам, всего на территории парка было 11 пожаров.

На сегодняшний день пожаров осталось два, они локализованы.

Он отметил, что ущерб нанесён и выразил надежду,что природа в ближайшие годы самовосстановится.

Ранее более 60 т воды в ходе 12 вылетов сбросили экипажи вертолётов Восточного военного округа (ВВО) на очаги лесных пожаров в Якутии.

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