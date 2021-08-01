В Минобороны рассказали о борьбе с лесными пожарами в Якутии

Более 60 т воды в ходе 12 вылетов сбросили экипажи вертолётов Восточного военного округа (ВВО) на очаги лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«За сутки в ходе выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолётов Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ ВВО совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 т воды на очаги лесных пожаров», — приводит Интерфакс сообщение.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего военная авиация совершила около 170 вылетов и сбросила более 830 т воды в Якутии.

Ранее в МЧС заявили, что в случае ухудшения обстановки с пожарами в Якутии количество авиатехники будет увеличено.