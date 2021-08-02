Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с Донбассом
- globallookpress.com
Об этом он заявил в интервью The National Interest.
По мнению российского дипломата, решение конфликта в Донбассе можно найти только дипломатическим путём.
«Прямо сейчас Соединённые Штаты могут повлиять на правительство Украины, побуждая его к предметному диалогу с представителями Донецка и Луганска, отводу тяжёлого вооружения с линии соприкосновения и принятию конкретных и ощутимых мер в отношении статуса автономии», — сказал Антонов.
Советник Госдепартамента Дерек Шолле ранее высказался об идее участия США в нормандском формате. Он заявил, что не считает, что участие Вашингтона в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе поможет решению вопроса.