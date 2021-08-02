Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с Донбассом

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут повлиять на власти Украины, чтобы побудить Киев начать прямой диалог с Донецком и Луганском.
Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с Донбассом
  • globallookpress.com

Об этом он заявил в интервью The National Interest.

По мнению российского дипломата, решение конфликта в Донбассе можно найти только дипломатическим путём.

«Прямо сейчас Соединённые Штаты могут повлиять на правительство Украины, побуждая его к предметному диалогу с представителями Донецка и Луганска, отводу тяжёлого вооружения с линии соприкосновения и принятию конкретных и ощутимых мер в отношении статуса автономии», — сказал Антонов.

Советник Госдепартамента Дерек Шолле ранее высказался об идее участия США в нормандском формате. Он заявил, что не считает, что участие Вашингтона в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе поможет решению вопроса.

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