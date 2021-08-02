В Иране отвергли обвинения в причастности к атаке на танкер Mercer Street

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В МИД Ирана отвергают и решительно осуждают обвинения со стороны Великобритании и США в причастности к нападению на японский танкер Mercer Street в Аравийском море.
В Иране отвергли обвинения в причастности к атаке на танкер Mercer Street
  • Reuters

Об этом заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он назвал обвинения со стороны западных стран безосновательными и провокационными, отметив, что Британия и США не выдвинули никаких доказательств в пользу представленной версии случившегося.

«Очень жаль, что эти страны (США и Великобритания. — RT) молчали о террористических атаках и актах саботажа против иранских торговых судов в Красном море и международных водах, но выдвинули лживые, политически предвзятые обвинения против Ирана в наглой манере», — сказал Хатибзаде.

Принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии ранее подвергся нападению в Аравийском море.

Информацию об инциденте, предположительно, связанном с пиратством, подтвердило лондонское представительство компании — оператора судна Zodiac Maritime.

В Британии заявили о подготовке ответа Ирану из-за инцидента с Mercer Street.

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