ВОЗ: число случаев коронавируса в Европе превысило 60 млн

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Число случаев коронавируса в странах Европы превысило 60 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ: число случаев коронавируса в Европе превысило 60 млн
  • Reuters

«Согласно новым данным Европейского регионального бюро ВОЗ, число случаев COVID-19 в Европейском регионе с момента начала пандемии превысило отметку в 60 млн», — говорится в сообщении.

Директор бюро по чрезвычайным ситуациям Дорит Ницан добавила, что от инфекции в Европе умерли более 1,2 млн человек.

Ранее спецпосланники гендиректора ВОЗ в пяти регионах мира заявили о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

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