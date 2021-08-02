ВОЗ: число случаев коронавируса в Европе превысило 60 млн

Число случаев коронавируса в странах Европы превысило 60 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Согласно новым данным Европейского регионального бюро ВОЗ, число случаев COVID-19 в Европейском регионе с момента начала пандемии превысило отметку в 60 млн», — говорится в сообщении.

Директор бюро по чрезвычайным ситуациям Дорит Ницан добавила, что от инфекции в Европе умерли более 1,2 млн человек.

Ранее спецпосланники гендиректора ВОЗ в пяти регионах мира заявили о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.