Нарышкин заявил о «демонизации» России в США

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE» заявил, что американские элиты и СМИ «демонизируют» Россию.

«Мы понимаем, что, конечно, усилиями американских, западных прежде всего элит и средств массовой информации Россия в значительной степени демонизирована», — отметил он.

Нарышкин добавил, что американского президента Джо Байдена критикуют и республиканцы, и демократы за проведённую им встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

«И его уже обвиняют в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве», — сказал глава СВР.

Также он заявил, что теперь Байдена обвиняют в том, что он не ввёл санкции против оператора «Северного потока — 2».

«Так что с этим приходится жить», — отметил Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил, что, обвиняя Россию во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс США, Байден пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии.