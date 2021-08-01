Нарышкин объяснил новые заявления Байдена о «вмешательстве» России

Обвиняя Россию во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс США, американский президент Джо Байден пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Понимаем, зачем и преследуя какие цели об этом говорит американский президент. Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года и, очевидно, чувствует какую-то неуверенность, готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии (а значит, и для президента Байдена) не совсем удачно», — цитирует Нарышкина ТАСС.

По его словам, слушать такое «уже скучновато».

«Слишком заезженная пластинка. Вы помните, как в начале 2018 года Министерство юстиции США обратилось в суд, обвинив две российские компании, по-моему, десяток физических лиц как раз во вмешательстве в выборы. И по просьбе адвокатов российской стороны судья вынужден был потребовать от Минюста США конкретных доказательств. Минюст США на этом замолчал, потому что доказательств не было, их просто не существует», — добавил глава СВР.

27 июля Байден, выступая перед сотрудниками американской разведки, заявил, что Россия «уже вмешивается» в промежуточные выборы 2022 года, «распространяя дезинформацию».