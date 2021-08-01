Нарышкин объяснил новые заявления Байдена о «вмешательстве» России
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
«Понимаем, зачем и преследуя какие цели об этом говорит американский президент. Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года и, очевидно, чувствует какую-то неуверенность, готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии (а значит, и для президента Байдена) не совсем удачно», — цитирует Нарышкина ТАСС.
По его словам, слушать такое «уже скучновато».
«Слишком заезженная пластинка. Вы помните, как в начале 2018 года Министерство юстиции США обратилось в суд, обвинив две российские компании, по-моему, десяток физических лиц как раз во вмешательстве в выборы. И по просьбе адвокатов российской стороны судья вынужден был потребовать от Минюста США конкретных доказательств. Минюст США на этом замолчал, потому что доказательств не было, их просто не существует», — добавил глава СВР.
27 июля Байден, выступая перед сотрудниками американской разведки, заявил, что Россия «уже вмешивается» в промежуточные выборы 2022 года, «распространяя дезинформацию».