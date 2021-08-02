Постпред России в Вене рассказал о возобновлении переговоров по ядерной сделке Ирана

Переговоры по ядерной сделке с Ираном возобновятся после инаугурации нового иранского президента, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Сейчас известно только то, что переговоры возобновятся после инаугурации нового иранского президента», — заявил Ульянов в интервью газете «Известия».

По его словам, согласно предположениям аналитиков, переговоры могут стартовать 15 или 20 августа, возможно, осенью.

Он отметил, что новая власть Ирана может скорректировать подходы к данному вопросу.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе практически вышли на финишную прямую.