Постпред России в Вене рассказал о возобновлении переговоров по ядерной сделке Ирана
«Сейчас известно только то, что переговоры возобновятся после инаугурации нового иранского президента», — заявил Ульянов в интервью газете «Известия».
По его словам, согласно предположениям аналитиков, переговоры могут стартовать 15 или 20 августа, возможно, осенью.
Он отметил, что новая власть Ирана может скорректировать подходы к данному вопросу.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе практически вышли на финишную прямую.