Yeni Safak: «Дети огня» ответственны за поджоги лесов в Турции
- Reuters
Об этом пишет турецкая проправительственная газета Yeni Safak.
По данным газеты, она связана с признанной в Турции экстремистской Рабочей партией Курдистана.
Отмечается, что в организации «Дети огня» заявили, что выбрали путь поджогов, так как «турецкий режим не понимает никакого другого языка».
Комментариев от турецких официальных лиц не поступало.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Анталья в результате пожаров погибли семь человек.