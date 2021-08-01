Yeni Safak: «Дети огня» ответственны за поджоги лесов в Турции

Группировка «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесов в Турции.

Об этом пишет турецкая проправительственная газета Yeni Safak.

По данным газеты, она связана с признанной в Турции экстремистской Рабочей партией Курдистана.

Отмечается, что в организации «Дети огня» заявили, что выбрали путь поджогов, так как «турецкий режим не понимает никакого другого языка».

Комментариев от турецких официальных лиц не поступало.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Анталья в результате пожаров погибли семь человек.