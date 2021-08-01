В Берлине задержали около 500 человек на акциях ковид-диссидентов

Полиция Берлина сообщила о задержании около 500 человек, которые вышли на улицы города в знак протеста против карантинных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на берлинскую полицию.

Как пишет агентство, всего в разных районах столицы Германии вышли около 5 тыс. человек. Полицейские произвели «около 500 задержаний и временных задержаний» на несанкционированных акциях.

Уточняется, что на западе города группы протестующих провоцировали стычки с полицией, однако сотрудникам ведомства удалось удержать ситуацию под контролем.

В настоящее время около 200 ковид-диссидентов проводят акцию на площади Александерплац, сообщает агентство.

Как ранее писала газета Le Figaro, на акцию протеста против планов властей Франции расширить спектр действия санитарных паспортов в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в стране вышли 204 090 человек.