Более 200 тысяч человек вышли на митинг против «санпаспортов» во Франции

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На акцию протеста против планов властей Франции расширить спектр действия «санитарных паспортов» в рамках борьбы с пандемией COVID-19 стране вышло 204 090 человек.

Об этом сообщает газета «Le Figaro» со ссылкой на данные МВД Франции.

Известно, что только во французской столице в митингах приняли участие порядка 14 250 человек. 

В публикации отмечается, что количество протестующих по сравнению с прошлой неделей возросло.

При этом не все мероприятия проходят в формате мирных акций — так, например, в Монпелье демонстранты разрушили аптечную палатку, а журналистам BFMTV угрожали физическим насилием. В Париже протестующие забрасывали сотрудников полиции стеклянными бутылками и использовали петарды.

На протяжении недели в странах мира проходили митинги несогласных с введёнными властями правилами, касающихся COVID-19. В греческих городах Афины, Салоники и Патры прошли акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, а перед дворцом президента Словакии в Братиславе несколько сотен демонстрантов устроили демонстрацию против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации от коронавируса граждан.

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