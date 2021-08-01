Более 200 тысяч человек вышли на митинг против «санпаспортов» во Франции
Об этом сообщает газета «Le Figaro» со ссылкой на данные МВД Франции.
Известно, что только во французской столице в митингах приняли участие порядка 14 250 человек.
В публикации отмечается, что количество протестующих по сравнению с прошлой неделей возросло.
При этом не все мероприятия проходят в формате мирных акций — так, например, в Монпелье демонстранты разрушили аптечную палатку, а журналистам BFMTV угрожали физическим насилием. В Париже протестующие забрасывали сотрудников полиции стеклянными бутылками и использовали петарды.
На протяжении недели в странах мира проходили митинги несогласных с введёнными властями правилами, касающихся COVID-19. В греческих городах Афины, Салоники и Патры прошли акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, а перед дворцом президента Словакии в Братиславе несколько сотен демонстрантов устроили демонстрацию против «дискриминации» отказавшихся от вакцинации от коронавируса граждан.