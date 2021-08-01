Военные Индии и Китая установили горячую линию в районе Сиккима

Представители командования Индии и Китая установили горячую телефонную линию в районе индийского штата Сикким для экстренной связи на случай чрезвычайных ситуаций.

«Горячая линия была установлена между сухопутными войсками в Индии в районе Конгра-Ла в Северном Сиккиме и Народно-освободительной армией Китая в районе Кхамба-дзонг в Тибетском автономном районе для укрепления духа доверия и добрых отношений вдоль границы», — приводит ТАСС сообщение правительства Индии.

В документе отмечается, что вооружённые силы двух стран имеют хорошо зарекомендовавшие себя механизмы связи на уровне командования на местах.

Отмечается, что «эти горячие линии в различных секторах имеют большое значение в деле укрепления и поддержания мира и спокойствия на границе».

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром заявил, что ситуация на китайско-индийской границе после разведения войск заметно улучшилась.