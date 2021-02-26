Глава МИД КНР отметил улучшение ситуации на границе с Индией

Короткая ссылка
Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром заявил, что ситуация на китайско-индийской границе после разведения войск заметно улучшилась.
Глава МИД КНР отметил улучшение ситуации на границе с Индией
  • Reuters

«Недавно завершилось разведение войск Китая и Индия на передовой в районе озера Пангонг, в результате ситуация в районе заметно улучшилась», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что «обе стороны должны ценить сложившееся положение, которого удалось добиться с большим трудом, а также общими усилиями консолидировать достигнутые результаты».

Ранее сообщалось, что разведение сил между Индией и Китаем в регионе Ладакх на озере Пангонг будет завершено в течение недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить