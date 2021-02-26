Глава МИД КНР отметил улучшение ситуации на границе с Индией
- Reuters
«Недавно завершилось разведение войск Китая и Индия на передовой в районе озера Пангонг, в результате ситуация в районе заметно улучшилась», — приводит РИА Новости его слова.
Он добавил, что «обе стороны должны ценить сложившееся положение, которого удалось добиться с большим трудом, а также общими усилиями консолидировать достигнутые результаты».
Ранее сообщалось, что разведение сил между Индией и Китаем в регионе Ладакх на озере Пангонг будет завершено в течение недели.