Глава МИД КНР отметил улучшение ситуации на границе с Индией

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром заявил, что ситуация на китайско-индийской границе после разведения войск заметно улучшилась.

«Недавно завершилось разведение войск Китая и Индия на передовой в районе озера Пангонг, в результате ситуация в районе заметно улучшилась», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что «обе стороны должны ценить сложившееся положение, которого удалось добиться с большим трудом, а также общими усилиями консолидировать достигнутые результаты».

Ранее сообщалось, что разведение сил между Индией и Китаем в регионе Ладакх на озере Пангонг будет завершено в течение недели.