The Hindu: Китай и Индия отведут силы от озера Пангонг в течение недели

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Разведение сил между Индией и Китаем в регионе Ладакх на озере Пангонг будет завершено в течение недели.
The Hindu: Китай и Индия отведут силы от озера Пангонг в течение недели
  • Reuters

Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Как только разъединение на озере Пангонг будет завершено, в течение 48 часов состоятся переговоры высших военных командиров двух стран в регионе, на которых будет обсуждаться продолжение размежевания в других точках.

Обострение ситуации в Ладакхе произошло в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг возник ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. 

Ранее Индия и Китай обвиняли друг друга в провокационных действиях на границе.

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