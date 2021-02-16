The Hindu: Китай и Индия отведут силы от озера Пангонг в течение недели

Разведение сил между Индией и Китаем в регионе Ладакх на озере Пангонг будет завершено в течение недели.

Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Как только разъединение на озере Пангонг будет завершено, в течение 48 часов состоятся переговоры высших военных командиров двух стран в регионе, на которых будет обсуждаться продолжение размежевания в других точках.

Обострение ситуации в Ладакхе произошло в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг возник ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе.

Ранее Индия и Китай обвиняли друг друга в провокационных действиях на границе.