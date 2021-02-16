The Hindu: Китай и Индия отведут силы от озера Пангонг в течение недели
- Reuters
Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на источник в правительстве Индии.
Как только разъединение на озере Пангонг будет завершено, в течение 48 часов состоятся переговоры высших военных командиров двух стран в регионе, на которых будет обсуждаться продолжение размежевания в других точках.
Обострение ситуации в Ладакхе произошло в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг возник ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе.
Ранее Индия и Китай обвиняли друг друга в провокационных действиях на границе.