Все рейсы из аэропорта Кандагара отменены из-за ракетного обстрела

За ночь по территории афганского аэропорта Кандагар было выпущено три ракеты, все воздушные рейсы были отменены.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу аэропорта Масуда Пуштуна.

«Три ракеты поразили аэропорт Кандагара на юге Афганистана, так как «Талибан»* продолжает наступление по всей стране. Из-за этого все рейсы из аэропорта были отменены», — сказал он.

В субботу, 31 июля, боевики атаковали офис миссии ООН в афганском Герате.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя ранее ситуацию в Афганистане, отметил, что талибы контролируют всё больше и больше территории этой страны. По мнению Нарышкина, будущее Афганистана кажется весьма и весьма туманным.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.