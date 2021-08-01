Все рейсы из аэропорта Кандагара отменены из-за ракетного обстрела
Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу аэропорта Масуда Пуштуна.
«Три ракеты поразили аэропорт Кандагара на юге Афганистана, так как «Талибан»* продолжает наступление по всей стране. Из-за этого все рейсы из аэропорта были отменены», — сказал он.
В субботу, 31 июля, боевики атаковали офис миссии ООН в афганском Герате.
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя ранее ситуацию в Афганистане, отметил, что талибы контролируют всё больше и больше территории этой страны. По мнению Нарышкина, будущее Афганистана кажется весьма и весьма туманным.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.