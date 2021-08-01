Пять человек пострадали при стрельбе в Индианаполисе

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В результате стрельбы в Индианаполисе пять человек, среди которых четырёхлетняя девочка, получили ранения. Ребёнок находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в 16:30 (23:30 по мск. — RT) у похоронного бюро на парковке.  Пострадавшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В полиции отметили, что по предварительной информации, на месте происшествия неизвестный затеял ссору, которая позже переросла в стрельбу. Нарушитель покинул парковку до прибытия правоохранителей.

На прошлой неделе в результате стрельбы в Вашингтоне пострадали два человека. Инцидент произошёл в оживлённом районе города, в 2 км от Белого дома.

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