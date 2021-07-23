В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали два человека

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По меньшей мере два человека ранены в результате стрельбы в центре столицы Соединённых Штатов, сообщает телеканал BNO News.
В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали два человека
  • Reuters
  • © Erin Scott

«В результате стрельбы были ранены как минимум два человека», — информирует телеканал.

Отмечается, что один получил огнестрельное ранение в руку, а другой — в грудь. Оба находятся в сознании.

По последним данным, стрельба произошла в оживлённом районе Вашингтона в двух км от Белого дома.

Арестов произведено не было, полиция ищет зачинщика инцидента.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне остановили бейсбольный матч из-за стрельбы у стадиона.

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