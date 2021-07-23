В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали два человека
- Reuters
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«В результате стрельбы были ранены как минимум два человека», — информирует телеканал.
Отмечается, что один получил огнестрельное ранение в руку, а другой — в грудь. Оба находятся в сознании.
По последним данным, стрельба произошла в оживлённом районе Вашингтона в двух км от Белого дома.
Арестов произведено не было, полиция ищет зачинщика инцидента.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне остановили бейсбольный матч из-за стрельбы у стадиона.