В Вашингтоне остановили бейсбольный матч из-за стрельбы у стадиона

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Полиция округа Колумбия в Вашингтоне сообщает о стрельбе возле бейсбольного стадиона Nationals Park, игра была прервана.

Об этом сообщается в аккаунте полиции в Twitter.

По информации правоохранителей, два человека получили огнестрельные ранения. Пострадавшие обратились в ближайшие больницы за помощью.

«Ведётся активное расследование. Похоже, в настоящее время постоянной угрозы нет», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о стрельбе в Портленде, восемь человек пострадали. Полиция не проводила задержаний. Похожий инцидент произошёл ранее и в Вашингтоне — пять человек получили ранения разной степени тяжести, погиб ребёнок.

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