В Вашингтоне остановили бейсбольный матч из-за стрельбы у стадиона
Об этом сообщается в аккаунте полиции в Twitter.
По информации правоохранителей, два человека получили огнестрельные ранения. Пострадавшие обратились в ближайшие больницы за помощью.
«Ведётся активное расследование. Похоже, в настоящее время постоянной угрозы нет», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о стрельбе в Портленде, восемь человек пострадали. Полиция не проводила задержаний. Похожий инцидент произошёл ранее и в Вашингтоне — пять человек получили ранения разной степени тяжести, погиб ребёнок.