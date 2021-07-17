В результате стрельбы в Вашингтоне погиб ребёнок, пять человек пострадали

Короткая ссылка
В результате стрельбы в Вашингтоне погиб ребёнок, ещё пять человек получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на столичную полицию.
В результате стрельбы в Вашингтоне погиб ребёнок, пять человек пострадали
  • Reuters

Инцидент произошёл вечером в пятницу. По словам замначальника управления полиции Ашана Бенедикта, шестилетнюю девочку с ранением сначала доставили в местную больницу, позднее там констатировали её смерть.

Ещё трое мужчин и две женщины пострадали.

О задержаниях не сообщается.

Ранее стало известно, что один полицейский погиб, ещё четверо его коллег получили ранения в ходе перестрелки с вооружённым неизвестным в городе Левелленд в штате Техас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить