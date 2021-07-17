В результате стрельбы в Вашингтоне погиб ребёнок, пять человек пострадали
- Reuters
Инцидент произошёл вечером в пятницу. По словам замначальника управления полиции Ашана Бенедикта, шестилетнюю девочку с ранением сначала доставили в местную больницу, позднее там констатировали её смерть.
Ещё трое мужчин и две женщины пострадали.
О задержаниях не сообщается.
Ранее стало известно, что один полицейский погиб, ещё четверо его коллег получили ранения в ходе перестрелки с вооружённым неизвестным в городе Левелленд в штате Техас.