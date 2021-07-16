KWTX: В Техасе в результате перестрелки погиб полицейский

Один полицейский погиб, ещё четверо его коллег получили ранения в ходе перестрелки с вооружённым неизвестным в городе Левеллэнд в штате Техас, информирует местный телеканал KWTX.