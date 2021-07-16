KWTX: В Техасе в результате перестрелки погиб полицейский

Короткая ссылка
Один полицейский погиб, ещё четверо его коллег получили ранения в ходе перестрелки с вооружённым неизвестным в городе Левеллэнд в штате Техас, информирует местный телеканал KWTX.

«В результате перестрелки со злоумышленником глава отряда спецназа скончался от полученных травм», — сообщает телеканал.

Остальные сотрудника полиции были госпитализированы, сейчас их состояние нормализовалось.

Отмечается, что накануне дорожный патруль Техаса сообщил о случае неосторожного вождения, при котором водитель агрессивно вёл машину на автодороге. Позднее в полицию поступил звонок местного жителя, который заявил, что его сосед «вёл себя странно и прогуливался с большим пистолетом».

По приезде на место вызова, сотрудники правопорядка отметили агрессивное поведение злоумышленника, вскоре началась перестрелка.

Ранее в Техасе неизвестный открыл стрельбу в океанариуме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить