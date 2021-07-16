KWTX: В Техасе в результате перестрелки погиб полицейский
«В результате перестрелки со злоумышленником глава отряда спецназа скончался от полученных травм», — сообщает телеканал.
Остальные сотрудника полиции были госпитализированы, сейчас их состояние нормализовалось.
Отмечается, что накануне дорожный патруль Техаса сообщил о случае неосторожного вождения, при котором водитель агрессивно вёл машину на автодороге. Позднее в полицию поступил звонок местного жителя, который заявил, что его сосед «вёл себя странно и прогуливался с большим пистолетом».
По приезде на место вызова, сотрудники правопорядка отметили агрессивное поведение злоумышленника, вскоре началась перестрелка.
Ранее в Техасе неизвестный открыл стрельбу в океанариуме.