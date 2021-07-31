Глава Пентагона обсудил сотрудничество с коллегами из Японии и Южной Кореи

Министр обороны США Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с министрами обороны Японии и Южной Кореи Нобуо Киси и Со Уком.

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

«Министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны Республики Корея Со Уком сегодня, чтобы подтвердить нерушимый союз между США и Республикой Корея и отметить важность тесного сотрудничества между двумя странами… Обе стороны согласовали важность поддержания эффективной совместной оборонной политики», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Стороны во время телефонного разговора также обсудили взгляды на вопросы безопасности на Корейском полуострове и широкий спектр оборонных тем.

«Ллойд Остин провёл телефонный разговор с японским министром обороны Нобуо Киси сегодня, подчеркнув американскую поддержку союза между США и Японией и его важность в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — отметили в Пентагоне.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китаем.