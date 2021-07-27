В США заявили об отсутствии желания развязывать конфликт с Китаем

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китаем.

Об этом он сказал, выступая с лекцией в ходе визита в Сингапур.

«С самого начала вы слышали, как президент (Джо Байден. — RT) говорил, что отношения с Китаем, к которым мы стремимся, это не отношения раздора. Мы соперничаем как великие экономические державы, у наших обеих стран впечатляющая военная мощь, но мы не стремимся к конфликту с Китаем», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, американская сторона стремится к «конструктивным и стабильным» отношениям с Китаем, которые предусматривали бы сотрудничество между странами перед лицом общих вызовов.

Ранее сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман намерена во время своего визита в Китай заявить о желании Соединённых Штатов вести честную конкуренцию с КНР.