В США заявили об отсутствии желания развязывать конфликт с Китаем

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китаем.
В США заявили об отсутствии желания развязывать конфликт с Китаем
  • Reuters

Об этом он сказал, выступая с лекцией в ходе визита в Сингапур.

«С самого начала вы слышали, как президент (Джо Байден. — RT) говорил, что отношения с Китаем, к которым мы стремимся, это не отношения раздора. Мы соперничаем как великие экономические державы, у наших обеих стран впечатляющая военная мощь, но мы не стремимся к конфликту с Китаем», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, американская сторона стремится к «конструктивным и стабильным» отношениям с Китаем, которые предусматривали бы сотрудничество между странами перед лицом общих вызовов.

Ранее сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман намерена во время своего визита в Китай заявить о желании Соединённых Штатов вести честную конкуренцию с КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить