США намерены заявить Китаю о желании вести честную конкуренцию

Первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман намерена во время своего визита в Китай заявить о желании Соединённых Штатов вести честную конкуренцию с КНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Она ясно даст понять, что США приветствуют конкуренцию на поле равных возможностей», — сказал он.

По его словам, Шерман также будет говорить о необходимости того, чтобы «все компании играли по честным правилам».

Ранее Китай ввёл санкции против семи американских организаций и граждан, в том числе против бывшего министра торговли США Уилбура Росса.