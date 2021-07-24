США намерены заявить Китаю о желании вести честную конкуренцию

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Первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман намерена во время своего визита в Китай заявить о желании Соединённых Штатов вести честную конкуренцию с КНР.
США намерены заявить Китаю о желании вести честную конкуренцию
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Она ясно даст понять, что США приветствуют конкуренцию на поле равных возможностей», — сказал он.

По его словам, Шерман также будет говорить о необходимости того, чтобы «все компании играли по честным правилам».

Ранее Китай ввёл санкции против семи американских организаций и граждан, в том числе против бывшего министра торговли США Уилбура Росса.

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