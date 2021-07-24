США намерены заявить Китаю о желании вести честную конкуренцию
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
«Она ясно даст понять, что США приветствуют конкуренцию на поле равных возможностей», — сказал он.
По его словам, Шерман также будет говорить о необходимости того, чтобы «все компании играли по честным правилам».
Ранее Китай ввёл санкции против семи американских организаций и граждан, в том числе против бывшего министра торговли США Уилбура Росса.