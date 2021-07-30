США уволят 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты уволят 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Блинкена, американской стороне это придётся сделать из-за запрета российских властей нанимать на работу в американские диппредставительства в стране граждан России и третьих государств.

«Мы глубоко опечалены тем, что эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге... Эти досадные меры серьёзно повлияют на деятельность миссии США в России», — отметил госсекретарь.

Ранее власти России проинформировали США, что отложат запрет на наём местных граждан американским посольством, об этом сообщили в американском посольстве.