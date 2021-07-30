Автор книги о трансгендерах рассказала о влиянии смены пола детей на их семьи
- Reuters
«Знаете, родители чувствуют опустошение не из-за того, что они не могут смириться с мыслью, что их сын или дочь трансгендеры, ведь большинство придерживаются прогрессивных взглядов... на самом деле они так расстроены и опустошены, потому что чувствуют, как их дочери несчастны и, скорее всего, пожалеют о сделанном или уже пожалели. Ведь родители видят, какую жизнь ведут их дети», — заявила она.
Как отметила журналистка, американские штаты постоянно снижают возраст согласия на проведение медицинских процедур, чтобы детям могли проводить различные операции.
«Например, в Орегоне возраст согласия — 15 лет. То есть девушка в 15 лет в Орегоне может удалить себе грудь без согласия родителей. Не нужно быть религиозным, чтобы испытать возмущение или тревогу, и уж точно необязательно быть консерватором — достаточно просто оставаться думающим человеком, который понимает, что это чертовски рано», — указала Шрайер.
Писательница добавила, что у неё в 15 лет было много сумасшедших идей и она рада, что ей никто не предоставил подобного рода выбор.
Ранее Питерсон прокомментировал ситуацию с участием трансгендеров в спортивных соревнованиях.