Президент Израиля получил третью дозу вакцины от коронавируса

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Президент Израиля Ицхак Герцог привился от коронавируса третьей дозой вакцины Pfizer.
Президент Израиля получил третью дозу вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Президент Израиля Ицхак Герцог получил третью дозу вакцины от COVID-19», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что власти Израиля приняли решение начать вакцинировать от коронавируса граждан старше 60 лет, которые прививались более пяти месяцев назад, третьей дозой препарата Pfizer.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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