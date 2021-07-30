Президент Израиля получил третью дозу вакцины от коронавируса

Президент Израиля Ицхак Герцог привился от коронавируса третьей дозой вакцины Pfizer.

Об этом сообщает AFP.

«Президент Израиля Ицхак Герцог получил третью дозу вакцины от COVID-19», — пишет агентство.

#UPDATE Israel's President Isaac Herzog received a third #COVID19 vaccine dose Friday to kick off a campaign to give the elderly booster shots, at a time when the rest of the world is still struggling to complete the standard course https://t.co/gEuqLlKP9Z — AFP News Agency (@AFP) July 30, 2021

Ранее сообщалось, что власти Израиля приняли решение начать вакцинировать от коронавируса граждан старше 60 лет, которые прививались более пяти месяцев назад, третьей дозой препарата Pfizer.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.