В Кремле назвали суверенным делом Байдена его встречу с Тихановской

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу американского лидера Джо Байдена с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
В Кремле назвали суверенным делом Байдена его встречу с Тихановской
  • Reuters

«С кем встречается президент США — это его суверенное право. Здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, возникает вопрос, «кого представляет госпожа Тихановская».

Он также отметил, что подобные встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии.

28 июля Байден сообщил, что встретился с Тихановской. По итогам встречи она заявила, что призвала главу Белого дома помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить