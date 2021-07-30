В Кремле назвали суверенным делом Байдена его встречу с Тихановской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу американского лидера Джо Байдена с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«С кем встречается президент США — это его суверенное право. Здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, возникает вопрос, «кого представляет госпожа Тихановская».

Он также отметил, что подобные встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии.

28 июля Байден сообщил, что встретился с Тихановской. По итогам встречи она заявила, что призвала главу Белого дома помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии».