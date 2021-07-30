В Кремле назвали суверенным делом Байдена его встречу с Тихановской
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«С кем встречается президент США — это его суверенное право. Здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», — сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, возникает вопрос, «кого представляет госпожа Тихановская».
Он также отметил, что подобные встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии.
28 июля Байден сообщил, что встретился с Тихановской. По итогам встречи она заявила, что призвала главу Белого дома помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии».