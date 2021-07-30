Постпред рассказал о перспективах дальнейшего участия России в ОЗХО

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Российский постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что разговоры об урезанном участии Москвы в ОЗХО на данный момент не ведутся.
Постпред рассказал о перспективах дальнейшего участия России в ОЗХО
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«В последние годы работа на гаагской площадке вызывает всё больше вопросов и нареканий. Не только с нашей стороны. И это относится не к ОЗХО как таковой, а к её техническому секретариату (ТС) и группе западных активистов во главе с США, стремящихся переформатировать организацию под свои геополитические интересы, подменяя международное право своими выдуманными правилами», — приводит РИА Новости его слова.

Шульгин отметил, что организация выполняет немаловажную роль, особенно для развивающихся стран, в содействии экономическому и технологическому развитию государств в области использования химии в мирных целях.

«Однако и это, безусловно, вызывает сожаление — многие развитые государства не спешат делиться своими наработками и оборудованием в этой области, а также практикуют санкции и другие ограничительные меры», — сказал российский постпред.

Он также заявил, что работа ОЗХО до сих пор востребована и российская сторона намерена предпринимать всё возможное для исправления положения.

«Поэтому ни о каком урезанном участии России в организации не может быть и речи», — подытожил Шульгин.

В апреле российский постпред при ОЗХО заявил, что некоторые западные страны оказывают огромное давление на технический секретариат организации.

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