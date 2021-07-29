ЕК: большинство беженцев на границе Литвы не получат убежище в ЕC

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Адальбер Янц заявил, что Еврокомиссия считает, что большинство прибывающих из Белоруссии на границу Литвы иностранных мигрантов не имеют права на международную защиту, соответственно, им может быть отказано в убежище на территории Евросоюза.

«Ситуации разные, но, согласно фундаментальному принципу предоставления права на убежище в ЕС, все решения должны приниматься в индивидуальном порядке. Это входит в компетенцию национальных властей. Очевидно вместе с тем, что значительная часть этих людей не получит права на международную защиту», — приводит РИА Новости его слова.

Представитель ЕК также отметил, что в этой связи остро стоит вопрос о возращении этих мигрантов на родину.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отправится в Литву для обсуждения миграционного кризиса.