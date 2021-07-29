ЕК: большинство беженцев на границе Литвы не получат убежище в ЕC
- Reuters
«Ситуации разные, но, согласно фундаментальному принципу предоставления права на убежище в ЕС, все решения должны приниматься в индивидуальном порядке. Это входит в компетенцию национальных властей. Очевидно вместе с тем, что значительная часть этих людей не получит права на международную защиту», — приводит РИА Новости его слова.
Представитель ЕК также отметил, что в этой связи остро стоит вопрос о возращении этих мигрантов на родину.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отправится в Литву для обсуждения миграционного кризиса.