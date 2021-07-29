Еврокомиссар отправится в Литву для обсуждения миграционного кризиса

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отправится в Литву для обсуждения миграционного кризиса.

Как заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц, Йоханссон совершит поездку в Литву 1—2 августа.

«1—2 августа еврокомиссар Йоханссон посетит Литву для оценки миграционной ситуации. Через неделю туда направится техническая группа Еврокомиссии для детального изучения ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены направить в Литву гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией — таким образом официальный Киев пытается помочь в сдерживании потока нелегальных мигрантов.