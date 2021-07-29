В Испании заявили об изменении ситуации с коллективным иммунитетом из-за штамма «дельта»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что из-за штамма «дельта» коронавирусной инфекции необходимо увеличить число вакцинированных для достижения коллективного иммунитета от COVID-19.

Как сообщает ТАСС, Санчес отметил, что 70% вакцинированного населения, вероятно, будет недостаточно для достижения данной задачи.

«Когда я заверял, что к концу лета будет 70% полностью привитого населения, было много людей, которые критиковали правительство... Сегодня мы можем заявить, что мы добьёмся этого и у нас будет коллективный иммунитет... С появлением дельта-варианта этот процент, вероятно, будет выше», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему теперь необходимо сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80%.

В июле микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.