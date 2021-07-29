Авиакомпания «Россия» получила допуски на курорты Египта

Авиакомпания «Россия» получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта.

«Россия» готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа», — приводит РИА Новости сообщение авиаперевозчика.

Отмечается, что для обеспечения безопасности граждан России авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево Безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-аль-Шейха и Хургады.

Ранее в АТОР заявили, что в месяц на курорты Египта смогут летать не более 30 тыс. россиян.

В начале июля президент России Владимир Путин отменил действие указа, который запрещал российским авиакомпаниям летать на курорты Египта.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал данное сообщение.