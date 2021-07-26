В АТОР заявили, что в месяц на курорты Египта смогут летать не более 30 тысяч россиян

Около 28—30 тыс. россиян при текущей ёмкости самолётов смогут отправиться в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду в месяц.

«Из-за небольших квот максимально в такой ёмкости смогут летать не больше 28—30 тыс. человек в месяц, а это крайне мало для прямых рейсов. Потенциальный спрос мог бы быть не менее 100—150 тыс. человек», — сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он напомнил, что рейсы из России в Египет будут организовываться на паритетной основе, и отметил, что текущие перелёты в Каир из России выполняются в статусе регулярных, а это означает, что и рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также, скорее всего, будут регулярными.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно решению оперштаба, рейсы Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять раз в неделю на каждом маршруте.

В начале июля президент России Владимир Путин отменил действие указа, который запрещал российским авиакомпаниям летать на курорты Египта.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал данное сообщение.