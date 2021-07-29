Песков высказался о позиции России по ситуации в Афганистане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции российской стороны по поводу ситуации в Афганистане.

«Вы неоднократно слышали заявления и Министерства иностранных дел, и Министерства обороны о том, что происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности, и то, что мы безусловно готовы быть с нашими партнёрами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Песков отметил, что у России нет планов по привлечению военного контингента, хотя в настоящий момент и проводятся совместные российско-таджикско-узбекские учения.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. российских военных примут участие в трёхсторонних учениях в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. Всего в мероприятиях задействуют почти 1,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана, 300 единиц вооружения и военной техники.