Песков высказался о позиции России по ситуации в Афганистане

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции российской стороны по поводу ситуации в Афганистане.
Песков высказался о позиции России по ситуации в Афганистане
  • РИА Новости

«Вы неоднократно слышали заявления и Министерства иностранных дел, и Министерства обороны о том, что происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности, и то, что мы безусловно готовы быть с нашими партнёрами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Песков отметил, что у России нет планов по привлечению военного контингента, хотя в настоящий момент и проводятся совместные российско-таджикско-узбекские учения.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. российских военных примут участие в трёхсторонних учениях в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. Всего в мероприятиях задействуют почти 1,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана, 300 единиц вооружения и военной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить