Поезд на границе Польши и Германии столкнулся с грузовиком

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В польской гмине Колбасково Западно-Поморского воеводства поезд, следовавший из Щецина в немецкий Тантов, столкнулся в грузовиком.
Поезд на границе Польши и Германии столкнулся с грузовиком
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает RMF 24, столкновение произошло на железнодорожном переезде — поезд врезался в полуприцеп грузовика. По предварительным данным, сигнализация на переезде работала исправно: красный свет предупреждал о приближающемся поезде.

Отмечается, что в результате столкновения два вагона сошли с рельсов. Из поезда были эвакуированы 39 человек.

Сообщается, что в результате аварии пострадали восемь человек. Помощь им была оказана на месте.

На месте работают полиция и пожарные службы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Краснодарском крае.

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