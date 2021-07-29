Поезд на границе Польши и Германии столкнулся с грузовиком
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Как сообщает RMF 24, столкновение произошло на железнодорожном переезде — поезд врезался в полуприцеп грузовика. По предварительным данным, сигнализация на переезде работала исправно: красный свет предупреждал о приближающемся поезде.
Отмечается, что в результате столкновения два вагона сошли с рельсов. Из поезда были эвакуированы 39 человек.
Сообщается, что в результате аварии пострадали восемь человек. Помощь им была оказана на месте.
На месте работают полиция и пожарные службы.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Краснодарском крае.