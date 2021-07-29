Поезд на границе Польши и Германии столкнулся с грузовиком

В польской гмине Колбасково Западно-Поморского воеводства поезд, следовавший из Щецина в немецкий Тантов, столкнулся в грузовиком.

Как сообщает RMF 24, столкновение произошло на железнодорожном переезде — поезд врезался в полуприцеп грузовика. По предварительным данным, сигнализация на переезде работала исправно: красный свет предупреждал о приближающемся поезде.

Отмечается, что в результате столкновения два вагона сошли с рельсов. Из поезда были эвакуированы 39 человек.

Сообщается, что в результате аварии пострадали восемь человек. Помощь им была оказана на месте.

На месте работают полиция и пожарные службы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Краснодарском крае.