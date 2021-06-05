Двое погибли в результате столкновения поезда с автомобилем на Кубани

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Два человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Двое погибли в результате столкновения поезда с автомобилем на Кубани
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«В 12:15... водитель легкового автомобиля Toyota выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №152 Москва — Анапа. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в пресс-релизе.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, ещё один пассажир госпитализирован. Пассажиры поезда не пострадали.

ДТП привело к задержке поездов в Краснодарском крае.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на региональный главк МВД, авария произошла в районе Анапы. Автомобиль двигался со стороны трассы Новороссийск — Керченский пролив в сторону курортного посёлка Витязево.

Ранее грузовик столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде трассы Нижневартовск — Сургут.

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