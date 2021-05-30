Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в ХМАО

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Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде трассы Нижневартовск — Сургут, водитель автомобиля находится в реанимации.
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в ХМАО
  • РИА Новости

«Произошло столкновение автомобиля «КамАЗ» 415ЦС, принадлежащего ООО «ЕПРС», с пассажирским поездом №085Е Нижневартовск — Москва, 210-й км автодороги Нижневартовск — Сургут, пострадал водитель автомобиля «КамАЗ», он госпитализирован в НОКБ №1», — говорится в сообщении администрации города во «ВКонтакте».

Пассажиры поезда не пострадали, состав продолжил движение по маршруту.

В муниципальном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижневартовска уточнили, что водитель грузовика находится в реанимации.

«По словам очевидцев, во время движения поезда КамАЗ стоял у стоп-линии, но потом начал движение в сторону идущего поезда», — отметили там.

В апреле сообщалось, что в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля в Архангельской области погиб один человек.

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