Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в ХМАО

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде трассы Нижневартовск — Сургут, водитель автомобиля находится в реанимации.

«Произошло столкновение автомобиля «КамАЗ» 415ЦС, принадлежащего ООО «ЕПРС», с пассажирским поездом №085Е Нижневартовск — Москва, 210-й км автодороги Нижневартовск — Сургут, пострадал водитель автомобиля «КамАЗ», он госпитализирован в НОКБ №1», — говорится в сообщении администрации города во «ВКонтакте».

Пассажиры поезда не пострадали, состав продолжил движение по маршруту.

В муниципальном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижневартовска уточнили, что водитель грузовика находится в реанимации.

«По словам очевидцев, во время движения поезда КамАЗ стоял у стоп-линии, но потом начал движение в сторону идущего поезда», — отметили там.

В апреле сообщалось, что в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля в Архангельской области погиб один человек.