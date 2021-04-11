В Архангельской области один человек погиб в результате ДТП с поездом

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В результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде станции Емца в Плесецком районе Архангельской области погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В Архангельской области один человек погиб в результате ДТП с поездом
  • РИА Новости

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку  соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом 11 апреля в 13:20 на железнодорожном переезде станции Емца Плесецкого района Архангельской области», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда начал тормозить, но удара избежать не удалось.

В результате происшествия водитель автомобиля погиб. 

Ранее следователи начали проверку обстоятельств ДТП с двумя автобусами в Воронеже, в результате которого пострадали по меньшей мере пять человек.

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