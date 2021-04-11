В Архангельской области один человек погиб в результате ДТП с поездом
- РИА Новости
«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом 11 апреля в 13:20 на железнодорожном переезде станции Емца Плесецкого района Архангельской области», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда начал тормозить, но удара избежать не удалось.
В результате происшествия водитель автомобиля погиб.
Ранее следователи начали проверку обстоятельств ДТП с двумя автобусами в Воронеже, в результате которого пострадали по меньшей мере пять человек.