В Архангельской области один человек погиб в результате ДТП с поездом

В результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде станции Емца в Плесецком районе Архангельской области погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом 11 апреля в 13:20 на железнодорожном переезде станции Емца Плесецкого района Архангельской области», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда начал тормозить, но удара избежать не удалось.

В результате происшествия водитель автомобиля погиб.

Ранее следователи начали проверку обстоятельств ДТП с двумя автобусами в Воронеже, в результате которого пострадали по меньшей мере пять человек.