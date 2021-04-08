После ДТП с двумя автобусами в Воронеже начата проверка

Короткая ссылка
Следователи начали проверку обстоятельств ДТП с двумя автобусами в Воронеже, в результате которого пострадали по меньшей мере пять человек.
После ДТП с двумя автобусами в Воронеже начата проверка
  • РИА Новости

«В средствах массовой информации появились публикации о том, что сегодня днём в городе Воронеже произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, в результате которой пострадали пассажиры. В этой связи следственными органами Следственного комитета России по Воронежской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно предварительной информации, водители автобусов допустили столкновение при перестроении.

После инцидента пять человек обратились за медицинской помощью.

Ранее семь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля в Туле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить