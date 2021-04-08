После ДТП с двумя автобусами в Воронеже начата проверка

Следователи начали проверку обстоятельств ДТП с двумя автобусами в Воронеже, в результате которого пострадали по меньшей мере пять человек.

«В средствах массовой информации появились публикации о том, что сегодня днём в городе Воронеже произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, в результате которой пострадали пассажиры. В этой связи следственными органами Следственного комитета России по Воронежской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно предварительной информации, водители автобусов допустили столкновение при перестроении.

После инцидента пять человек обратились за медицинской помощью.

Ранее семь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля в Туле.