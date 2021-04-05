Семь человек пострадали в ДТП в Туле

Короткая ссылка
Семь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля в Туле.
Семь человек пострадали в ДТП в Туле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тульской области.

Авария произошла днём на улице Щегловской Засеки.

«Полицейские работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП», — отметили в пресс-службе.

Как указал источник агентства в экстренных службах, в ДТП пострадали семь человек.

«По предварительным данным, пострадали семь человек», — сказал собеседник.

Ранее в Рязанской области три человека погибли в ДТП с участием грузовика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить