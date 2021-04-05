Семь человек пострадали в ДТП в Туле
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тульской области.
Авария произошла днём на улице Щегловской Засеки.
«Полицейские работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП», — отметили в пресс-службе.
Как указал источник агентства в экстренных службах, в ДТП пострадали семь человек.
«По предварительным данным, пострадали семь человек», — сказал собеседник.
Ранее в Рязанской области три человека погибли в ДТП с участием грузовика.