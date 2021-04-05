Семь человек пострадали в ДТП в Туле

Семь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля в Туле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тульской области.

Авария произошла днём на улице Щегловской Засеки.

«Полицейские работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП», — отметили в пресс-службе.

Как указал источник агентства в экстренных службах, в ДТП пострадали семь человек.

«По предварительным данным, пострадали семь человек», — сказал собеседник.

Ранее в Рязанской области три человека погибли в ДТП с участием грузовика.