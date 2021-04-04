В Рязанской области три человека погибли в ДТП с участием грузовика
- РИА Новости
По предварительным данным, утром 4 апреля на 174-м км трассы М5 «Урал» автомобиль Mercedes под управлением 33-летнего местного жителя столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, за рулём которого находился 37-летний житель Пензенской области.
«В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП», — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее в Новосибирской области в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли три человека, в том числе ребёнок.