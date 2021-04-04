В Рязанской области три человека погибли в ДТП с участием грузовика

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В Рязанской области произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли три человека, сообщили в региональном главке МВД.
В Рязанской области три человека погибли в ДТП с участием грузовика
  • РИА Новости

По предварительным данным, утром 4 апреля на 174-м км трассы М5 «Урал» автомобиль Mercedes под управлением 33-летнего местного жителя столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, за рулём которого находился 37-летний житель Пензенской области.

«В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в Новосибирской области в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли три человека, в том числе ребёнок.

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