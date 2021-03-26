Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области
«В 04:40 (00:40 мск) в Каргатском районе на автодороге Р-254 «Иртыш» водитель, управляя автомобилем Renault Sandero выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом», — цитирует РИА Новости Страдымова.
В результате столкновения на месте погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, в том числе малолетний ребёнок.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Ранее в Самаре легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи, в результате происшествия три человека погибли и двое пострадали.