Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

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В Новосибирской области в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.

«В 04:40 (00:40 мск) в Каргатском районе на автодороге Р-254 «Иртыш» водитель, управляя автомобилем Renault Sandero выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом», — цитирует РИА Новости Страдымова.

В результате столкновения на месте погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, в том числе малолетний ребёнок. 

Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в Самаре легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи, в результате происшествия три человека погибли и двое пострадали.

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